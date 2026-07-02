Atrium Ljungberg Registered B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

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Atrium Ljungberg Registered B hat am 03.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,10 SEK. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,100 SEK ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Atrium Ljungberg Registered B 935,0 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 831,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net