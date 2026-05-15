Atrium Therapeutics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Atrium Therapeutics gab am 14.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,44 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Atrium Therapeutics ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,440 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,6 Millionen USD – ein Plus von 1150,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Atrium Therapeutics 1,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net