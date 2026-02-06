DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +9,5%Nas23.031 +2,2%Bitcoin59.418 +1,3%Euro1,1809 ±0,0%Öl68,05 +1,1%Gold4.959 +3,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 SAP 716460 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Stellantis A2QL01 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens 723610 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Allianz 840400 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow erstmals über 50.000 Punkten -- DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon, PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
So stuften die Analysten die Volkswagen-Aktie im vergangenen Monat ein So stuften die Analysten die Volkswagen-Aktie im vergangenen Monat ein
AMD-Aktie: Wells Fargo sieht AMD als Top-Pick im KI-Wettbewerb mit NVIDIA AMD-Aktie: Wells Fargo sieht AMD als Top-Pick im KI-Wettbewerb mit NVIDIA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Attentat auf General: Moskau beschuldigt Kiewer Geheimdienst

08.02.26 11:16 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Nach der Festnahme von zwei Männern wegen des Anschlags auf einen hochrangigen Militär in Moskau machen russische Ermittler ukrainische Geheimdienste für die Tat verantwortlich. Der in Dubai festgenommene und an Russland überstellte Attentäter habe auf Anweisung ukrainischer Geheimdienste gehandelt, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Ermittler. Der Mann soll demnach im Dezember 2025 nach Moskau gekommen sein, um einen Terrorakt auszuüben.

Wer­bung

Der stellvertretende Chef des russischen Militärgeheimdienstes, Wladimir Alexejew, war am Freitag in einem Wohnhaus im Nordosten Moskaus angeschossen und ins Krankenhaus gebracht worden. Nun meldeten russische Agenturen unter Berufung auf den Inlandsgeheimdienst FSB zwei Festnahmen. Eine weitere Komplizin soll demnach in die Ukraine geflohen sein. Russlands Außenminister Sergej Lawrow hatte Kiew schon zuvor Beteiligung vorgeworfen./ksr/DP/mis