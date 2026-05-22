Attica Bank: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
23.05.26 06:35 Uhr
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Attica Bank hat am 21.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Beim Umsatz wurden 86,5 Millionen EUR gegenüber 85,5 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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