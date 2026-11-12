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Attovia Therapeutics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Attovia Therapeutics Incorporation Registered Shs
16.73 USD 0.09 USD 0.54 %
Charts | News | Analysen

Attovia Therapeutics lud am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,30 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,300 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0,4 Millionen USD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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