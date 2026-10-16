ATX aktuell: Anleger lassen ATX zum Start des Freitagshandels steigen

ATX-Entwicklung

16.10.26 09:27 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Wien morgens.

Um 09:10 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,36 Prozent stärker bei 6.531,85 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 188,529 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 6.508,55 Punkte an der Kurstafel, nach 6.508,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.563,05 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.508,55 Zählern.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verlor der ATX bereits um 0,203 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der ATX 6.810,44 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der ATX einen Wert von 6.459,67 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wies der ATX einen Stand von 4.675,21 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 22,05 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.007,83 Punkten.

Die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Palfinger (+ 2,27 Prozent auf 27,00 EUR), Andritz (+ 1,25 Prozent auf 81,20 EUR), Wienerberger (+ 1,20 Prozent auf 16,04 EUR), Verbund (+ 1,16 Prozent auf 65,40 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,90 Prozent auf 178,60 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil OMV (-0,62 Prozent auf 72,65 EUR), DO (-0,61 Prozent auf 197,00 EUR), Österreichische Post (-0,32 Prozent auf 31,00 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 29,20 EUR) und PORR (+ 0,00 Prozent auf 30,65 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 11.784 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 43,235 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,16 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,55 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net