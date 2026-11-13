ATX aktuell: ATX am Freitagnachmittag in Rot

Index im Blick

Beim ATX stehen die Signale am fünften Tag der Woche auf Stabilisierung.

Der ATX gibt im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,03 Prozent auf 6.684,17 Punkte nach. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 196,050 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,041 Prozent auf 6.683,14 Punkte an der Kurstafel, nach 6.685,89 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6.654,44 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.718,18 Zähler.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der ATX bereits um 3,88 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6.627,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, notierte der ATX bei 6.728,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, lag der ATX-Kurs bei 4.901,81 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 24,90 Prozent zu. Bei 7.043,27 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5.007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 3,89 Prozent auf 77,40 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,61 Prozent auf 126,20 EUR), Wienerberger (+ 1,34 Prozent auf 16,60 EUR), Verbund (+ 1,02 Prozent auf 74,20 EUR) und EVN (+ 0,80 Prozent auf 31,55 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen voestalpine (-2,06 Prozent auf 37,02 EUR), Palfinger (-1,25 Prozent auf 27,55 EUR), UNIQA Insurance (-1,16 Prozent auf 18,68 EUR), Lenzing (-0,89 Prozent auf 11,10 EUR) und Raiffeisen (-0,87 Prozent auf 62,50 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 400.149 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 45,837 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net