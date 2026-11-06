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ATX-Performance im Fokus

ATX aktuell: ATX am Mittag in Rot

ATX aktuell: ATX am Mittag in Rot

Der ATX bewegt sich am Freitagmittag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
113.40 EUR 2.40 EUR 2.16 %
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BAWAG
163.40 EUR 1.60 EUR 0.99 %
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CA Immobilien
21.00 EUR -0.65 EUR -3.00 %
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Erste Group Bank AG
110.40 EUR -0.90 EUR -0.81 %
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Lenzing AG
12.06 EUR -0.34 EUR -2.74 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
64.50 EUR -6.10 EUR -8.64 %
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OMV AG
71.30 EUR -0.65 EUR -0.90 %
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Österreichische Post AG
31.80 EUR -0.10 EUR -0.31 %
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PORR AG
32.35 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Raiffeisen
59.60 EUR -2.35 EUR -3.79 %
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Verbund AG
73.50 EUR -0.10 EUR -0.14 %
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Wienerberger AG
17.59 EUR -0.54 EUR -2.98 %
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Indizes
ATX
6,466.04 EUR -45.36 EUR -0.7 %
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Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,76 Prozent schwächer bei 6.462,03 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 188,392 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,076 Prozent auf 6.506,47 Punkte an der Kurstafel, nach 6.511,40 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 6.532,16 Punkte, das Tagestief hingegen 6.416,85 Zähler.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,662 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, notierte der ATX bei 6.792,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, notierte der ATX bei 6.744,66 Punkten. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 4.767,33 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 20,75 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 4,36 Prozent auf 115,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,66 Prozent auf 67,20 EUR), PORR (+ 0,62 Prozent auf 32,30 EUR), BAWAG (+ 0,43 Prozent auf 163,30 EUR) und Raiffeisen (+ 0,17 Prozent auf 59,05 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Verbund (-3,45 Prozent auf 72,75 EUR), Wienerberger (-2,70 Prozent auf 17,29 EUR), CA Immobilien (-2,33 Prozent auf 21,00 EUR), OMV (-2,20 Prozent auf 71,15 EUR) und Lenzing (-1,95 Prozent auf 12,06 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 260.315 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 43,079 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,13 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,67 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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