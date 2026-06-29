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ATX-Kursverlauf

ATX aktuell: ATX-Anleger greifen am Dienstagmittag zu

30.06.26 12:25 Uhr
ATX aktuell: ATX-Anleger greifen am Dienstagmittag zu | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Dienstag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
204,50 EUR 2,50 EUR 1,24%
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CA Immobilien
23,30 EUR 0,00 EUR 0,00%
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115,70 EUR -0,20 EUR -0,17%
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OMV AG
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88,80 EUR -0,10 EUR -0,11%
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UNIQA Insurance AG
17,62 EUR 0,00 EUR 0,00%
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Verbund AG
56,05 EUR 0,00 EUR 0,00%
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voestalpine AG
40,84 EUR 0,10 EUR 0,25%
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Wienerberger AG
22,48 EUR -0,30 EUR -1,32%
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Indizes
ATX
6.434,6 PKT 82,9 PKT 1,30%
Charts|News|Analysen

Der ATX steigt im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 1,28 Prozent auf 6.433,11 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 178,317 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,013 Prozent auf 6.352,57 Punkte an der Kurstafel, nach 6.351,75 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 6.440,42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.350,55 Punkten lag.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, den Wert von 6.148,87 Punkten. Der ATX stand am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 5.293,88 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, lag der ATX noch bei 4.430,29 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 20,21 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.599,69 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten registriert.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 6,25 Prozent auf 204,00 EUR), STRABAG SE (+ 1,81 Prozent auf 89,90 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,49 Prozent auf 17,70 EUR), Erste Group Bank (+ 1,39 Prozent auf 116,50 EUR) und Raiffeisen (+ 1,37 Prozent auf 55,50 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen DO (-0,91 Prozent auf 218,50 EUR), CA Immobilien (-0,86 Prozent auf 23,10 EUR), EVN (-0,69 Prozent auf 28,95 EUR), Verbund (+ 0,09 Prozent auf 55,70 EUR) und Wienerberger (+ 0,18 Prozent auf 22,60 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 86.523 Aktien gehandelt. Mit 44,939 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,59 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,36 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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