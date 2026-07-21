ATX aktuell: ATX beendet den Freitagshandel mit Verlusten

ATX-Kursentwicklung

24.07.26 17:57 Uhr

Der ATX zeigte sich letztendlich wenig bewegt.

Am Freitag ging der ATX nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 6.455,88 Punkten aus dem Handel. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 182,698 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,045 Prozent leichter bei 6.456,29 Punkten, nach 6.459,21 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.513,43 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6.415,00 Einheiten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der ATX bereits um 1,43 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6.462,40 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, bei 5.753,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4.565,99 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 20,63 Prozent zu Buche. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.599,69 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.007,83 Zählern.

Die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Andritz (+ 3,20 Prozent auf 77,30 EUR), voestalpine (+ 2,52 Prozent auf 44,68 EUR), Erste Group Bank (+ 1,59 Prozent auf 115,10 EUR), CA Immobilien (+ 1,29 Prozent auf 23,50 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,16 Prozent auf 17,50 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil AT S (AT&S) (-5,82 Prozent auf 158,60 EUR), Raiffeisen (-2,76 Prozent auf 56,40 EUR), Wienerberger (-1,47 Prozent auf 20,08 EUR), OMV (-1,47 Prozent auf 63,85 EUR) und STRABAG SE (-1,30 Prozent auf 83,20 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 580.161 Aktien gehandelt. Mit 45,094 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,66 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,96 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net