ATX-Kursentwicklung

Machte sich der ATX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Morgen an seine positive Performance an.

Um 09:10 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 2,01 Prozent aufwärts auf 6.149,85 Punkte. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 182,536 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,014 Prozent auf 6.028,07 Punkte an der Kurstafel, nach 6.028,92 Punkten am Vortag.

Bei 6.154,98 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6.028,07 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,892 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der ATX einen Stand von 6.270,26 Punkten auf. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 26.08.2026, einen Stand von 6.758,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, lag der ATX-Kurs bei 5.000,70 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,91 Prozent zu. 7.043,27 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 7,29 Prozent auf 95,70 EUR), voestalpine (+ 3,56 Prozent auf 32,62 EUR), Palfinger (+ 3,30 Prozent auf 26,60 EUR), PORR (+ 2,71 Prozent auf 34,05 EUR) und Erste Group Bank (+ 2,68 Prozent auf 107,20 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen CA Immobilien (-1,43 Prozent auf 20,70 EUR), Vienna Insurance (-0,69 Prozent auf 72,20 EUR), Verbund (+ 0,21 Prozent auf 70,00 EUR), Österreichische Post (+ 0,65 Prozent auf 31,10 EUR) und EVN (+ 0,66 Prozent auf 30,45 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 53.621 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,380 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Im ATX weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,18 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net