ATX aktuell: ATX fällt letztendlich zurück

ATX-Kursverlauf

29.09.26 17:57 Uhr

Der ATX notierte schlussendlich im Minus.

Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 1,11 Prozent schwächer bei 6.934,55 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 196,480 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,008 Prozent leichter bei 7.011,54 Punkten, nach 7.012,13 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6.928,12 Punkte, das Tageshoch hingegen 7.030,56 Zähler.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, mit 6.786,58 Punkten bewertet. Der ATX lag vor drei Monaten, am 29.06.2026, bei 6.351,75 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 29.09.2025, den Wert von 4.646,29 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 29,58 Prozent zu. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 9,09 Prozent auf 216,00 EUR), Palfinger (+ 1,84 Prozent auf 30,40 EUR), EVN (+ 0,53 Prozent auf 28,60 EUR), Österreichische Post (+ 0,32 Prozent auf 31,15 EUR) und CA Immobilien (+ 0,22 Prozent auf 22,35 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen voestalpine (-3,42 Prozent auf 44,66 EUR), Erste Group Bank (-2,61 Prozent auf 123,10 EUR), Wienerberger (-2,32 Prozent auf 17,26 EUR), OMV (-2,26 Prozent auf 71,40 EUR) und BAWAG (-2,06 Prozent auf 180,80 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 481.798 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47,818 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Im ATX präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,46 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net