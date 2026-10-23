ATX aktuell: ATX in der Verlustzone

Index-Bewegung

23.10.26 15:57 Uhr

Der ATX zeigt sich heute in Rot.

Um 15:40 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,91 Prozent leichter bei 6.206,95 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 188,409 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,013 Prozent auf 6.263,13 Punkte an der Kurstafel, nach 6.263,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6.323,28 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.198,00 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der ATX bereits um 5,34 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wurde der ATX mit 6.908,28 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, betrug der ATX-Kurs 6.459,21 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, wies der ATX einen Stand von 4.670,13 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 15,98 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.007,83 Punkten.

ATX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit OMV (+ 1,93 Prozent auf 73,95 EUR), Verbund (+ 1,56 Prozent auf 68,15 EUR), Wienerberger (+ 1,05 Prozent auf 16,42 EUR), Österreichische Post (+ 0,97 Prozent auf 31,25 EUR) und CA Immobilien (+ 0,93 Prozent auf 21,70 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Raiffeisen (-4,13 Prozent auf 53,45 EUR), AT S (AT&S) (-2,42 Prozent auf 137,00 EUR), UNIQA Insurance (-2,11 Prozent auf 16,68 EUR), Erste Group Bank (-1,72 Prozent auf 102,90 EUR) und BAWAG (-1,43 Prozent auf 151,70 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 201.626 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 43,351 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net