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Index-Performance im Fokus

ATX aktuell: ATX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

ATX aktuell: ATX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Beim ATX standen die Signale am vierten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
112.80 EUR -19.80 EUR -14.93 %
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BAWAG
162.50 EUR -2.20 EUR -1.34 %
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Erste Group Bank AG
111.30 EUR 2.90 EUR 2.68 %
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Lenzing AG
12.40 EUR 0.70 EUR 5.98 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
70.60 EUR 5.50 EUR 8.45 %
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OMV AG
71.85 EUR -0.25 EUR -0.35 %
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Österreichische Post AG
31.90 EUR 0.15 EUR 0.47 %
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Palfinger AG
27.45 EUR 0.30 EUR 1.10 %
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Raiffeisen
61.95 EUR 5.95 EUR 10.62 %
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STRABAG SE
102.20 EUR -0.60 EUR -0.58 %
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Verbund AG
74.10 EUR 5.25 EUR 7.63 %
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Wienerberger AG
18.13 EUR 0.70 EUR 4.02 %
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Indizes
ATX
6,511.40 EUR -7.12 EUR -0.11 %
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Schlussendlich schloss der ATX nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 6.511,40 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 184,980 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 6.518,52 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6.518,52 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 6.651,95 Punkte, das Tagestief hingegen 6.431,72 Zähler.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 1,43 Prozent. Der ATX lag noch vor einem Monat, am 05.10.2026, bei 6.746,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, erreichte der ATX einen Stand von 6.703,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der ATX 4.784,37 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 21,67 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Verbund (+ 8,57 Prozent auf 75,35 EUR), Lenzing (+ 7,14 Prozent auf 12,30 EUR), Wienerberger (+ 2,07 Prozent auf 17,77 EUR), Erste Group Bank (+ 1,35 Prozent auf 112,40 EUR) und Palfinger (+ 1,28 Prozent auf 27,70 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen AT S (AT&S) (-15,62 Prozent auf 110,20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,36 Prozent auf 66,10 EUR), Raiffeisen (-1,59 Prozent auf 58,95 EUR), STRABAG SE (-1,17 Prozent auf 101,60 EUR) und BAWAG (-1,16 Prozent auf 162,60 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 568.392 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 41,642 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 6,73 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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