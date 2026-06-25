ATX aktuell: ATX legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Index-Performance

Der ATX fällt am Freitagmorgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:10 Uhr gibt der ATX im Wiener Börse-Handel um 1,20 Prozent auf 6.410,41 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 178,947 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der ATX 0,153 Prozent tiefer bei 6.478,61 Punkten, nach 6.488,55 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.478,61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6.410,28 Einheiten.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der ATX bereits um 1,78 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.05.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6.099,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, bewegte sich der ATX bei 5.366,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.06.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4.357,73 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 19,78 Prozent. Bei 6.599,69 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5.007,83 Zählern.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell DO (+ 0,45 Prozent auf 225,00 EUR), PORR (+ 0,43 Prozent auf 46,20 EUR), Verbund (+ 0,27 Prozent auf 55,60 EUR), CA Immobilien (+ 0,21 Prozent auf 23,40 EUR) und Wienerberger (+ 0,17 Prozent auf 24,06 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-7,80 Prozent auf 184,40 EUR), Vienna Insurance (-1,23 Prozent auf 64,30 EUR), EVN (-1,20 Prozent auf 28,70 EUR), Erste Group Bank (-1,02 Prozent auf 116,30 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,02 Prozent auf 29,20 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 34.422 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 44,706 Mrd. Euro heraus.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net