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Index im Blick

ATX aktuell: ATX letztendlich mit Abgaben

ATX aktuell: ATX letztendlich mit Abgaben

Wenig verändert zeigte sich der ATX heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
148.40 EUR -7.20 EUR -4.63 %
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CA Immobilien
22.95 EUR -0.50 EUR -2.13 %
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121.70 EUR 0.20 EUR 0.16 %
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Lenzing AG
22.75 EUR -0.35 EUR -1.52 %
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OMV AG
69.85 EUR 1.10 EUR 1.60 %
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Österreichische Post AG
31.20 EUR 0.05 EUR 0.16 %
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PORR AG
36.50 EUR -2.20 EUR -5.68 %
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UNIQA Insurance AG
17.70 EUR -0.02 EUR -0.11 %
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Verbund AG
58.90 EUR -0.65 EUR -1.09 %
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Vienna Insurance
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Wienerberger AG
19.10 EUR -0.59 EUR -3.00 %
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Indizes
ATX
6,758.19 EUR -10.05 EUR -0.15 %
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Am Dienstag beendete der ATX den Handel nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 6.758,19 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 190,950 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,020 Prozent stärker bei 6.769,56 Punkten, nach 6.768,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 6.721,67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.805,06 Punkten verzeichnete.

ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 6.457,92 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 01.06.2026, bei 6.075,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, wurde der ATX mit 4.647,20 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 26,28 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 6.845,42 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5.007,83 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell OMV (+ 2,04 Prozent auf 69,90 EUR), Erste Group Bank (+ 1,24 Prozent auf 122,80 EUR), Verbund (+ 1,10 Prozent auf 59,95 EUR), Lenzing (+ 0,87 Prozent auf 23,10 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,57 Prozent auf 17,70 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil PORR (-3,76 Prozent auf 35,85 EUR), AT S (AT&S) (-3,66 Prozent auf 147,60 EUR), Wienerberger (-1,79 Prozent auf 19,25 EUR), CA Immobilien (-1,72 Prozent auf 22,90 EUR) und Vienna Insurance (-1,52 Prozent auf 71,10 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 439.600 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 48,013 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,61 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,65 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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