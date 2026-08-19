ATX aktuell: ATX letztendlich schwächer

Wiener Börse-Handel im Fokus

20.08.26 17:57 Uhr

Mit dem ATX ging es letztendlich abwärts.

Am Donnerstag stand der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 0,39 Prozent im Minus bei 6.567,24 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 186,382 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,041 Prozent höher bei 6.595,59 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6.592,91 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Donnerstag bei 6.615,23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.550,54 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der ATX bereits um 2,47 Prozent nach. Der ATX wies vor einem Monat, am 20.07.2026, einen Wert von 6.396,80 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5.904,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, stand der ATX noch bei 4.808,39 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 22,71 Prozent zu Buche. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.780,42 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.007,83 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 4,33 Prozent auf 30,15 EUR), Wienerberger (+ 1,72 Prozent auf 19,54 EUR), Raiffeisen (+ 1,58 Prozent auf 61,00 EUR), Erste Group Bank (+ 0,92 Prozent auf 120,10 EUR) und OMV (+ 0,66 Prozent auf 69,00 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil UNIQA Insurance (-4,67 Prozent auf 17,16 EUR), AT S (AT&S) (-4,03 Prozent auf 143,00 EUR), voestalpine (-3,76 Prozent auf 42,98 EUR), DO (-1,94 Prozent auf 202,00 EUR) und BAWAG (-1,54 Prozent auf 173,00 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 449.875 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 47,119 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Mit 6,68 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net