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ATX-Marktbericht

ATX aktuell: ATX notiert letztendlich im Plus

ATX aktuell: ATX notiert letztendlich im Plus

Der ATX stieg letztendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
84.50 EUR 0.40 EUR 0.48 %
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AT & S (AT&S)
175.20 EUR 10.00 EUR 6.05 %
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CA Immobilien
23.40 EUR 0.20 EUR 0.86 %
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DO & CO
203.50 EUR 6.70 EUR 3.40 %
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Erste Group Bank AG
123.40 EUR 0.60 EUR 0.49 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
28.90 EUR 0.20 EUR 0.70 %
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OMV AG
69.20 EUR 0.90 EUR 1.32 %
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Österreichische Post AG
31.65 EUR 0.10 EUR 0.32 %
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Palfinger AG
32.40 EUR 0.80 EUR 2.53 %
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PORR AG
37.25 EUR 0.40 EUR 1.09 %
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Raiffeisen
64.45 EUR -0.35 EUR -0.54 %
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STRABAG SE
98.90 EUR 4.70 EUR 4.99 %
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Wienerberger AG
19.20 EUR -0.16 EUR -0.83 %
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Indizes
ATX
6,905.36 EUR 47.08 EUR 0.69 %
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Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0,69 Prozent fester bei 6.905,36 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 193,102 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,022 Prozent auf 6.859,78 Punkte an der Kurstafel, nach 6.858,28 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.858,80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 6.910,60 Einheiten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, bewegte sich der ATX bei 6.652,73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6.084,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 4.597,61 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 29,03 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 6.910,60 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 6,05 Prozent auf 175,40 EUR), STRABAG SE (+ 2,37 Prozent auf 99,30 EUR), Palfinger (+ 1,40 Prozent auf 32,50 EUR), OMV (+ 1,02 Prozent auf 69,60 EUR) und PORR (+ 0,95 Prozent auf 37,20 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen DO (-1,70 Prozent auf 202,50 EUR), CA Immobilien (-0,64 Prozent auf 23,30 EUR), Andritz (-0,59 Prozent auf 83,80 EUR), EVN (-0,52 Prozent auf 28,90 EUR) und Raiffeisen (-0,47 Prozent auf 63,75 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 386.251 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 48,129 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,56 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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