ATX aktuell: ATX schwächelt am Mittwochnachmittag

ATX im Blick

02.09.26 15:57 Uhr

Am Nachmittag legen Anleger in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der ATX sinkt im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,03 Prozent auf 6.756,39 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 190,258 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 6.758,06 Punkte an der Kurstafel, nach 6.758,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.793,75 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.713,95 Zählern.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 0,442 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 6.457,92 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 02.06.2026, den Stand von 6.140,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, wies der ATX einen Wert von 4.592,65 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 26,25 Prozent. Bei 6.845,42 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5.007,83 Punkten.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit UNIQA Insurance (+ 1,58 Prozent auf 17,98 EUR), CA Immobilien (+ 1,09 Prozent auf 23,15 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,95 Prozent auf 149,00 EUR), STRABAG SE (+ 0,75 Prozent auf 94,20 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,70 Prozent auf 71,60 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Schoeller-Bleckmann (-3,51 Prozent auf 30,20 EUR), EVN (-2,05 Prozent auf 28,65 EUR), Wienerberger (-1,82 Prozent auf 18,90 EUR), Verbund (-1,50 Prozent auf 59,05 EUR) und Palfinger (-1,11 Prozent auf 31,05 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 178.122 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 47,119 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX-Werte

2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 6,51 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net