DAX 25.829 -0,5%ESt50 6.356 -0,2%MSCI World 4.933 -0,7%Top 10 Crypto 10,00 ±0,0%Nas 26.109 +0,0%Bitcoin 66.492 -0,6%Euro 1,1600 +0,1%Öl 94,2 -0,4%Gold 4.381 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
ATX im Blick

ATX aktuell: ATX schwächelt am Mittwochnachmittag

ATX aktuell: ATX schwächelt am Mittwochnachmittag

Am Nachmittag legen Anleger in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
143.20 EUR -5.20 EUR -3.50 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
CA Immobilien
23.15 EUR 0.20 EUR 0.87 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
124.10 EUR 2.40 EUR 1.97 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.20 EUR -0.25 EUR -0.85 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
69.15 EUR -0.70 EUR -1.00 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
30.90 EUR -0.30 EUR -0.96 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Palfinger AG
31.20 EUR -0.30 EUR -0.95 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
30.35 EUR -0.75 EUR -2.41 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
STRABAG SE
94.00 EUR 1.20 EUR 1.29 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
UNIQA Insurance AG
18.00 EUR 0.30 EUR 1.69 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Verbund AG
59.50 EUR 0.60 EUR 1.02 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Vienna Insurance
70.60 EUR -2.00 EUR -2.75 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Wienerberger AG
18.96 EUR -0.14 EUR -0.73 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
6,757.02 EUR -1.17 EUR -0.02 %
News | Analysen

Der ATX sinkt im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,03 Prozent auf 6.756,39 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 190,258 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 6.758,06 Punkte an der Kurstafel, nach 6.758,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.793,75 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.713,95 Zählern.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 0,442 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 6.457,92 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 02.06.2026, den Stand von 6.140,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, wies der ATX einen Wert von 4.592,65 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 26,25 Prozent. Bei 6.845,42 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5.007,83 Punkten.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit UNIQA Insurance (+ 1,58 Prozent auf 17,98 EUR), CA Immobilien (+ 1,09 Prozent auf 23,15 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,95 Prozent auf 149,00 EUR), STRABAG SE (+ 0,75 Prozent auf 94,20 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,70 Prozent auf 71,60 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Schoeller-Bleckmann (-3,51 Prozent auf 30,20 EUR), EVN (-2,05 Prozent auf 28,65 EUR), Wienerberger (-1,82 Prozent auf 18,90 EUR), Verbund (-1,50 Prozent auf 59,05 EUR) und Palfinger (-1,11 Prozent auf 31,05 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 178.122 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 47,119 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX-Werte

2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 6,51 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Aktuelle OMV Aktie News

Werbung

OMV Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.