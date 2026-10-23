ATX aktuell: ATX verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne

Index-Performance im Blick

23.10.26 09:27 Uhr

Der ATX setzt seinen Aufwärtstrend auch aktuell fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Freitag tendiert der ATX um 09:09 Uhr via Wiener Börse 0,50 Prozent fester bei 6.295,48 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 188,409 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,013 Prozent schwächer bei 6.263,13 Punkten, nach 6.263,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.323,28 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.263,13 Zählern.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Verlust von 3,99 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wies der ATX einen Stand von 6.908,28 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6.459,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4.670,13 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 17,63 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 3,70 Prozent auf 145,60 EUR), CA Immobilien (+ 1,86 Prozent auf 21,90 EUR), Andritz (+ 1,04 Prozent auf 77,40 EUR), OMV (+ 1,03 Prozent auf 73,30 EUR) und Palfinger (+ 0,95 Prozent auf 26,60 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Vienna Insurance (-0,57 Prozent auf 69,60 EUR), voestalpine (-0,48 Prozent auf 41,52 EUR), DO (-0,40 Prozent auf 196,80 EUR), EVN (-0,34 Prozent auf 29,25 EUR) und Verbund (-0,30 Prozent auf 66,90 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. 27.662 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 43,351 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,21 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net