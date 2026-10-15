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ATX-Kursentwicklung

ATX aktuell: ATX verliert

ATX aktuell: ATX verliert

Der ATX notiert am Donnerstagmittag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
81.00 EUR -0.70 EUR -0.86 %
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AT & S (AT&S)
176.40 EUR -24.60 EUR -12.24 %
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CA Immobilien
21.05 EUR -0.10 EUR -0.47 %
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DO & CO
190.60 EUR -2.20 EUR -1.14 %
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Erste Group Bank AG
110.20 EUR -0.30 EUR -0.27 %
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Lenzing AG
11.08 EUR -0.08 EUR -0.72 %
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OMV AG
73.95 EUR -0.45 EUR -0.60 %
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Österreichische Post AG
30.95 EUR 0.15 EUR 0.49 %
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Palfinger AG
26.40 EUR -0.15 EUR -0.56 %
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UNIQA Insurance AG
16.86 EUR -0.08 EUR -0.47 %
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Verbund AG
65.65 EUR -1.15 EUR -1.72 %
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Wienerberger AG
16.02 EUR 0.34 EUR 2.17 %
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Indizes
ATX
6,551.31 EUR -67.81 EUR -1.02 %
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Der ATX verliert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr 1,01 Prozent auf 6.552,14 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 188,843 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,033 Prozent auf 6.616,92 Punkte an der Kurstafel, nach 6.619,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6.616,92 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.482,98 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 0,107 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 15.09.2026, einen Wert von 6.746,53 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, stand der ATX bei 6.471,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, bewegte sich der ATX bei 4.675,42 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 22,43 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Wienerberger (+ 2,63 Prozent auf 15,98 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,30 Prozent auf 17,12 EUR), CA Immobilien (+ 0,72 Prozent auf 21,05 EUR), DO (+ 0,51 Prozent auf 195,80 EUR) und Österreichische Post (+ 0,32 Prozent auf 31,15 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-11,14 Prozent auf 178,60 EUR), Palfinger (-1,87 Prozent auf 26,20 EUR), Andritz (-1,70 Prozent auf 80,80 EUR), Verbund (-1,36 Prozent auf 65,50 EUR) und Lenzing (-1,08 Prozent auf 11,00 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 234.111 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 43,118 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,19 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,53 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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