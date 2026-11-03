ATX aktuell: ATX zeigt sich zum Handelsende schwächer

ATX-Performance

03.11.26 17:57 Uhr

Der ATX verlor am Dienstagabend an Wert.

Am Dienstag ging es im ATX via Wiener Börse zum Handelsende um 0,53 Prozent auf 6.396,13 Punkte abwärts. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 185,697 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,032 Prozent schwächer bei 6.428,23 Punkten, nach 6.430,27 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Dienstag bei 6.486,09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.369,41 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, notierte der ATX bei 6.718,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6.582,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4.841,05 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 19,51 Prozent. Bei 7.043,27 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5.007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 5,67 Prozent auf 138,00 EUR), EVN (+ 0,50 Prozent auf 30,00 EUR), Verbund (+ 0,43 Prozent auf 69,50 EUR), Andritz (+ 0,37 Prozent auf 81,40 EUR) und Raiffeisen (+ 0,35 Prozent auf 56,60 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen DO (-2,82 Prozent auf 206,50 EUR), voestalpine (-1,89 Prozent auf 41,52 EUR), STRABAG SE (-1,73 Prozent auf 102,40 EUR), Erste Group Bank (-1,56 Prozent auf 107,20 EUR) und UNIQA Insurance (-1,46 Prozent auf 17,60 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 445.223 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,108 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Im ATX hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,50 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion Finanzen.net