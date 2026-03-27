DAX22.284 -0,1%Est505.501 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9200 +4,9%Nas20.948 -2,2%Bitcoin58.484 +1,8%Euro1,1503 ±0,0%Öl115,8 +1,1%Gold4.520 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 BYD A0M4W9 Vonovia A1ML7J Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas leichter -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot - Nikkei sackt ab -- Bayer: EU gibt Finerenon zur Behandlung von Herzinsuffizienz frei -- Novo Nordisk, Amazon, SAP, Siemens Energy im Fokus
Top News
Deutsche Bank AG gibt BMW-Aktie Buy Deutsche Bank AG gibt BMW-Aktie Buy
So sieht das neue Vorteilsprogramm von Crypto.com aus So sieht das neue Vorteilsprogramm von Crypto.com aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung im Fokus

ATX aktuell: ATX zeigt sich zum Start schwächer

30.03.26 09:27 Uhr
ATX aktuell: ATX zeigt sich zum Start schwächer | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Wien aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
60,50 EUR -1,40 EUR -2,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CA Immobilien
23,02 EUR -0,06 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DO & CO
161,40 EUR -3,00 EUR -1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
91,00 EUR -0,70 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lenzing AG
24,40 EUR -0,20 EUR -0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
61,65 EUR 0,95 EUR 1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
33,80 EUR -0,25 EUR -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
35,60 EUR -0,90 EUR -2,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
34,95 EUR -0,35 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verbund AG
63,65 EUR 0,55 EUR 0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vienna Insurance
59,70 EUR -2,50 EUR -4,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
37,48 EUR -0,20 EUR -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
5.243,3 PKT -27,5 PKT -0,52%
Charts|News|Analysen

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,44 Prozent tiefer bei 5.247,52 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 153,560 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,054 Prozent tiefer bei 5.267,94 Punkten, nach 5.270,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5.269,83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.236,44 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Wert von 5.701,70 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, wurde der ATX auf 5.326,33 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wurde der ATX auf 4.175,93 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 1,95 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.856,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.007,83 Zähler.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Verbund (+ 1,96 Prozent auf 64,90 EUR), OMV (+ 1,80 Prozent auf 62,35 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,71 Prozent auf 35,65 EUR), CA Immobilien (+ 0,43 Prozent auf 23,10 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,17 Prozent auf 60,10 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Andritz (-5,05 Prozent auf 59,25 EUR), Lenzing (-2,42 Prozent auf 24,15 EUR), Raiffeisen (-2,30 Prozent auf 35,74 EUR), DO (-1,22 Prozent auf 162,20 EUR) und voestalpine (-1,15 Prozent auf 37,66 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 39.804 Aktien gehandelt. Mit 35,403 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,92 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Andritz

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Andritz

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu OMV AG

DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
DatumRatingAnalyst
11.05.2012OMV kaufenErste Bank AG
09.05.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
27.04.2012OMV kaufenErste Bank AG
25.04.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
09.03.2012OMV kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
08.11.2012OMV holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.11.2012OMV neutralJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
18.10.2012OMV underperformCredit Suisse Group
04.06.2012OMV sellCitigroup Corp.
12.03.2012OMV sellCitigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen