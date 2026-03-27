ATX aktuell: ATX zeigt sich zum Start schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Das macht das Börsenbarometer in Wien aktuell.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,44 Prozent tiefer bei 5.247,52 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 153,560 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,054 Prozent tiefer bei 5.267,94 Punkten, nach 5.270,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5.269,83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.236,44 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Wert von 5.701,70 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, wurde der ATX auf 5.326,33 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wurde der ATX auf 4.175,93 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 1,95 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.856,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.007,83 Zähler.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Verbund (+ 1,96 Prozent auf 64,90 EUR), OMV (+ 1,80 Prozent auf 62,35 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,71 Prozent auf 35,65 EUR), CA Immobilien (+ 0,43 Prozent auf 23,10 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,17 Prozent auf 60,10 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Andritz (-5,05 Prozent auf 59,25 EUR), Lenzing (-2,42 Prozent auf 24,15 EUR), Raiffeisen (-2,30 Prozent auf 35,74 EUR), DO (-1,22 Prozent auf 162,20 EUR) und voestalpine (-1,15 Prozent auf 37,66 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 39.804 Aktien gehandelt. Mit 35,403 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,92 Prozent.

Redaktion finanzen.net