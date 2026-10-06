ATX aktuell: ATX zum Ende des Dienstagshandels freundlich

Kursentwicklung

06.10.26 17:57 Uhr

Der ATX zeigte zum Handelsschluss eine positive Tendenz.

Am Dienstag sprang der ATX via Wiener Börse zum Handelsende um 0,68 Prozent auf 6.792,23 Punkte an. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 189,566 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,001 Prozent leichter bei 6.745,96 Punkten, nach 6.746,05 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.744,24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6.835,61 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, mit 6.858,28 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6.565,51 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, stand der ATX noch bei 4.730,14 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 26,92 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern erreicht.

Tops und Flops im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell CA Immobilien (+ 2,10 Prozent auf 21,90 EUR), Andritz (+ 2,05 Prozent auf 84,50 EUR), Palfinger (+ 2,03 Prozent auf 27,60 EUR), voestalpine (+ 1,55 Prozent auf 44,60 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,22 Prozent auf 116,30 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Lenzing (-5,15 Prozent auf 12,90 EUR), Wienerberger (-3,77 Prozent auf 16,06 EUR), PORR (-1,29 Prozent auf 30,65 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,03 Prozent auf 67,20 EUR) und Verbund (-0,63 Prozent auf 63,45 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.091.947 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 44,633 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,56 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net