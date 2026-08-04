ATX aktuell: ATX zum Ende des Mittwochshandels freundlich

ATX im Fokus

05.08.26 17:57 Uhr

So performte der ATX am Mittwoch schlussendlich.

Am Mittwoch verbuchte der ATX via Wiener Börse schlussendlich ein Plus in Höhe von 0,70 Prozent auf 6.703,90 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 184,073 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,084 Prozent auf 6.651,41 Punkte an der Kurstafel, nach 6.657,01 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 6.717,16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.631,47 Punkten erreichte.

ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Plus von 3,76 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 6.565,92 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, bei 5.800,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4.523,63 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 25,27 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 6.717,16 Punkten. 5.007,83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Raiffeisen (+ 4,14 Prozent auf 64,20 EUR), Erste Group Bank (+ 3,59 Prozent auf 121,10 EUR), STRABAG SE (+ 1,52 Prozent auf 86,90 EUR), BAWAG (+ 0,83 Prozent auf 181,30 EUR) und Wienerberger (+ 0,81 Prozent auf 22,44 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Lenzing (-4,47 Prozent auf 23,50 EUR), voestalpine (-2,52 Prozent auf 47,12 EUR), AT S (AT&S) (-2,46 Prozent auf 142,80 EUR), Andritz (-1,80 Prozent auf 82,00 EUR) und DO (-1,68 Prozent auf 204,50 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 470.163 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 44,711 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net