ATX aktuell: ATX zum Handelsende mit Gewinnen

ATX-Marktbericht

So bewegte sich der ATX am Freitag zum Handelsende.

Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 1,57 Prozent höher bei 5.957,70 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 168,827 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 5.865,47 Punkte an der Kurstafel, nach 5.865,47 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 5.972,19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.850,09 Punkten erreichte.

ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der ATX bereits um 2,80 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, wies der ATX einen Wert von 5.343,35 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Stand von 5.470,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, wurde der ATX mit 3.916,09 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,32 Prozent nach oben. 5.972,19 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern registriert.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 13,24 Prozent auf 84,70 EUR), Wienerberger (+ 6,02 Prozent auf 26,42 EUR), DO (+ 5,74 Prozent auf 187,80 EUR), voestalpine (+ 4,17 Prozent auf 43,50 EUR) und Palfinger (+ 3,72 Prozent auf 37,60 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Verbund (-3,92 Prozent auf 61,20 EUR), OMV (-3,65 Prozent auf 56,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,33 Prozent auf 35,65 EUR), EVN (-2,11 Prozent auf 27,85 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 16,54 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 1.028.544 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 41,288 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net