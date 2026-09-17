ATX aktuell: ATX zum Handelsende mit Zuschlägen

ATX-Performance im Fokus

17.09.26 17:57 Uhr

Am Donnerstagabend wagten sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Der ATX kletterte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,80 Prozent auf 6.865,02 Punkte. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 190,475 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,007 Prozent fester bei 6.810,91 Punkten, nach 6.810,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.761,91 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.875,45 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,350 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, lag der ATX bei 6.701,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, wurde der ATX mit 6.568,68 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4.578,32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 28,28 Prozent aufwärts. 6.914,35 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.007,83 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 5,69 Prozent auf 167,20 EUR), Erste Group Bank (+ 3,64 Prozent auf 122,50 EUR), voestalpine (+ 2,00 Prozent auf 46,84 EUR), Andritz (+ 1,44 Prozent auf 84,70 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,41 Prozent auf 18,74 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Raiffeisen (-6,01 Prozent auf 60,95 EUR), PORR (-1,22 Prozent auf 36,55 EUR), DO (-0,94 Prozent auf 189,40 EUR), STRABAG SE (-0,92 Prozent auf 107,40 EUR) und Vienna Insurance (-0,56 Prozent auf 71,10 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1.135.858 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 46,031 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Im ATX weist die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,46 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.net