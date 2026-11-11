DAX 26.623 +1,0%ESt50 6.391 +1,0%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,67 +0,3%Nas 25.066 -0,7%Bitcoin 66.114 +0,2%Euro 1,1142 -0,2%Öl 91,7 +0,2%Gold 4.049 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Index im Blick

ATX aktuell: ATX zum Handelsstart mit Zuschlägen

ATX aktuell: ATX zum Handelsstart mit Zuschlägen

Wie bereits am Vortag richtet sich der ATX auch am Mittwoch in der Gewinnzone ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
82.70 EUR -1.00 EUR -1.19 %
Charts | News | Analysen
AT & S (AT&S)
125.80 EUR 13.80 EUR 12.32 %
Charts | News | Analysen
CA Immobilien
21.40 EUR 0.10 EUR 0.47 %
Charts | News | Analysen
DO & CO
223.50 EUR -0.50 EUR -0.22 %
Charts | News | Analysen
Erste Group Bank AG
117.90 EUR 1.70 EUR 1.46 %
Charts | News | Analysen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
30.60 EUR -0.50 EUR -1.61 %
Charts | News | Analysen
OMV AG
70.55 EUR 0.10 EUR 0.14 %
Charts | News | Analysen
Österreichische Post AG
32.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Verbund AG
72.20 EUR 0.15 EUR 0.21 %
Charts | News | Analysen
Vienna Insurance
74.60 EUR 0.70 EUR 0.95 %
Charts | News | Analysen
voestalpine AG
40.18 EUR -0.84 EUR -2.05 %
Charts | News | Analysen
Wienerberger AG
17.69 EUR -0.30 EUR -1.67 %
Charts | News | Analysen
Indizes
ATX
6,719.55 EUR 69.00 EUR 1.04 %
News | Analysen

Um 09:10 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,85 Prozent stärker bei 6.707,04 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 190,442 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,009 Prozent auf 6.651,16 Punkte an der Kurstafel, nach 6.650,55 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6.650,83 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.725,59 Zähler.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der ATX bereits um 4,23 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der ATX einen Wert von 6.543,45 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, notierte der ATX bei 6.672,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, lag der ATX-Kurs bei 4.858,93 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 25,32 Prozent zu. Bei 7.043,27 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5.007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 8,33 Prozent auf 122,20 EUR), Vienna Insurance (+ 2,29 Prozent auf 75,90 EUR), Andritz (+ 1,92 Prozent auf 84,80 EUR), EVN (+ 1,48 Prozent auf 30,90 EUR) und OMV (+ 1,21 Prozent auf 71,10 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen voestalpine (-1,54 Prozent auf 40,92 EUR), DO (-0,67 Prozent auf 224,00 EUR), Wienerberger (-0,39 Prozent auf 17,80 EUR), CA Immobilien (-0,24 Prozent auf 21,15 EUR) und Verbund (+ 0,00 Prozent auf 72,40 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 64.431 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 44,516 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Aktuelle AT S (AT&S) Aktie News

Werbung

AT S (AT&S) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AT S (AT&S) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.