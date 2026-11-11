ATX aktuell: ATX zum Handelsstart mit Zuschlägen

Index im Blick

11.11.26 09:27 Uhr

Wie bereits am Vortag richtet sich der ATX auch am Mittwoch in der Gewinnzone ein.

Um 09:10 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,85 Prozent stärker bei 6.707,04 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 190,442 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,009 Prozent auf 6.651,16 Punkte an der Kurstafel, nach 6.650,55 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6.650,83 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.725,59 Zähler.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der ATX bereits um 4,23 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der ATX einen Wert von 6.543,45 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, notierte der ATX bei 6.672,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, lag der ATX-Kurs bei 4.858,93 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 25,32 Prozent zu. Bei 7.043,27 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5.007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 8,33 Prozent auf 122,20 EUR), Vienna Insurance (+ 2,29 Prozent auf 75,90 EUR), Andritz (+ 1,92 Prozent auf 84,80 EUR), EVN (+ 1,48 Prozent auf 30,90 EUR) und OMV (+ 1,21 Prozent auf 71,10 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen voestalpine (-1,54 Prozent auf 40,92 EUR), DO (-0,67 Prozent auf 224,00 EUR), Wienerberger (-0,39 Prozent auf 17,80 EUR), CA Immobilien (-0,24 Prozent auf 21,15 EUR) und Verbund (+ 0,00 Prozent auf 72,40 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 64.431 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 44,516 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net