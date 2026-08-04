ATX aktuell: ATX zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen

Index im Blick

05.08.26 09:27 Uhr

Anleger in Wien schicken den ATX derzeit erneut ins Plus.

Am Mittwoch tendiert der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,60 Prozent fester bei 6.696,68 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 184,073 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,084 Prozent tiefer bei 6.651,41 Punkten in den Handel, nach 6.657,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6.717,16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.648,93 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 3,64 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, einen Stand von 6.565,92 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5.800,23 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 4.523,63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 25,13 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 6.717,16 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.007,83 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 5,46 Prozent auf 154,40 EUR), Raiffeisen (+ 2,11 Prozent auf 62,95 EUR), Lenzing (+ 2,03 Prozent auf 25,10 EUR), Palfinger (+ 1,16 Prozent auf 30,60 EUR) und STRABAG SE (+ 0,82 Prozent auf 86,30 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Andritz (-0,60 Prozent auf 83,00 EUR), Österreichische Post (-0,46 Prozent auf 32,50 EUR), BAWAG (-0,44 Prozent auf 179,00 EUR), OMV (+ 0,00 Prozent auf 63,90 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,00 Prozent auf 29,15 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 82.389 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 44,711 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Im ATX hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net