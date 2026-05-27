ATX aktuell: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im ATX

Wiener Börse-Handel im Blick

Am Dienstag zeigten sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Zum Handelsende notierte der ATX im Wiener Börse-Handel 1,15 Prozent höher bei 6.145,24 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 172,562 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 6.075,32 Punkten, nach 6.075,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.155,32 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.071,00 Zählern.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Wert von 5.794,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, wies der ATX einen Wert von 5.634,07 Punkten auf. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 02.06.2025, einen Stand von 4.436,47 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 14,83 Prozent aufwärts. Bei 6.167,48 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 7,59 Prozent auf 150,20 EUR), Raiffeisen (+ 2,68 Prozent auf 49,12 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,08 Prozent auf 34,35 EUR), Andritz (+ 1,92 Prozent auf 79,60 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,61 Prozent auf 17,68 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Vienna Insurance (-1,31 Prozent auf 60,40 EUR), voestalpine (-1,21 Prozent auf 45,76 EUR), EVN (-0,87 Prozent auf 28,65 EUR), DO (-0,85 Prozent auf 187,60 EUR) und PORR (-0,25 Prozent auf 39,95 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 562.037 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,006 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 7,39 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net