ATX-Handel aktuell: ATX am Mittag im Minus

Index-Performance

Der ATX verliert aktuell an Boden.

Um 12:07 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,56 Prozent tiefer bei 6.531,69 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 179,255 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,003 Prozent fester bei 6.568,90 Punkten, nach 6.568,68 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6.499,78 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.571,92 Punkten erreichte.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Plus von 4,34 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.05.2026, stand der ATX bei 5.874,59 Punkten. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 18.03.2026, mit 5.425,40 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4.356,26 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 22,05 Prozent. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.571,92 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 3,97 Prozent auf 222,50 EUR), Lenzing (+ 3,59 Prozent auf 28,85 EUR), Raiffeisen (+ 0,46 Prozent auf 54,75 EUR), Wienerberger (-0,08 Prozent auf 23,70 EUR) und PORR (-0,22 Prozent auf 45,30 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil UNIQA Insurance (-4,47 Prozent auf 17,08 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,99 Prozent auf 32,50 EUR), voestalpine (-2,07 Prozent auf 45,44 EUR), CA Immobilien (-1,51 Prozent auf 22,90 EUR) und Österreichische Post (-1,41 Prozent auf 31,40 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Lenzing-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 106.620 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 44,084 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

ATX-Fundamentaldaten

Die OMV-Aktie weist mit 6,81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,08 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net