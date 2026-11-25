ATX-Entwicklung

Der ATX zeigt sich derzeit in Rot.

Um 12:08 Uhr fällt der ATX im Wiener Börse-Handel um 1,17 Prozent auf 6.148,92 Punkte zurück. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 185,423 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,013 Prozent stärker bei 6.222,58 Punkten, nach 6.221,75 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Mittwoch bei 6.134,25 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.227,75 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Wochenbeginn sank der ATX bereits um 0,907 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, mit 6.270,26 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wurde der ATX auf 6.672,27 Punkte taxiert. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, bei 4.948,14 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 14,90 Prozent zu Buche. 7.043,27 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.007,83 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Wienerberger (+ 4,46 Prozent auf 15,68 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,45 Prozent auf 98,00 EUR), CA Immobilien (+ 1,44 Prozent auf 21,15 EUR), DO (+ 1,32 Prozent auf 230,00 EUR) und voestalpine (+ 1,19 Prozent auf 32,38 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Raiffeisen (-2,76 Prozent auf 56,45 EUR), BAWAG (-2,49 Prozent auf 156,80 EUR), OMV (-2,20 Prozent auf 66,60 EUR), Lenzing (-1,87 Prozent auf 9,46 EUR) und Erste Group Bank (-1,83 Prozent auf 107,10 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 163.936 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 43,235 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,18 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net