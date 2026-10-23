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Index im Blick

ATX-Handel aktuell: ATX fällt zurück

ATX-Handel aktuell: ATX fällt zurück

Der ATX zeigt sich am Freitagmittag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
76.10 EUR -1.10 EUR -1.42 %
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BAWAG
151.80 EUR -0.10 EUR -0.07 %
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CA Immobilien
21.75 EUR 0.20 EUR 0.93 %
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Erste Group Bank AG
105.10 EUR -0.30 EUR -0.28 %
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Lenzing AG
10.54 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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OMV AG
73.25 EUR -1.10 EUR -1.48 %
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Österreichische Post AG
30.95 EUR 0.15 EUR 0.49 %
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Palfinger AG
26.35 EUR -0.40 EUR -1.50 %
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Raiffeisen
53.80 EUR -3.00 EUR -5.28 %
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UNIQA Insurance AG
16.80 EUR -0.32 EUR -1.87 %
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Verbund AG
67.25 EUR 0.95 EUR 1.43 %
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Indizes
ATX
6,217.82 EUR -46.13 EUR -0.74 %
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Um 12:07 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,79 Prozent tiefer bei 6.214,51 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 188,409 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,013 Prozent tiefer bei 6.263,13 Punkten, nach 6.263,95 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.323,28 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 6.206,22 Einheiten.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Verlust von 5,22 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, betrug der ATX-Kurs 6.908,28 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, notierte der ATX bei 6.459,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, stand der ATX bei 4.670,13 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 16,12 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5.007,83 Zählern.

ATX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell OMV (+ 1,72 Prozent auf 73,80 EUR), CA Immobilien (+ 0,93 Prozent auf 21,70 EUR), Palfinger (+ 0,57 Prozent auf 26,50 EUR), Verbund (+ 0,52 Prozent auf 67,45 EUR) und Andritz (+ 0,39 Prozent auf 76,90 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Raiffeisen (-3,77 Prozent auf 53,65 EUR), Lenzing (-2,83 Prozent auf 10,30 EUR), BAWAG (-1,56 Prozent auf 151,50 EUR), Erste Group Bank (-1,53 Prozent auf 103,10 EUR) und UNIQA Insurance (-1,53 Prozent auf 16,78 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Lenzing-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 116.472 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 43,351 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,21 erwartet. Mit 6,44 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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