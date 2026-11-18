ATX-Entwicklung

Der ATX zeigt sich am Nachmittag mit negativen Notierungen.

Am Mittwoch steht der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 1,07 Prozent im Minus bei 6.452,06 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 193,357 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,004 Prozent auf 6.521,59 Punkte an der Kurstafel, nach 6.521,88 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6.441,44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.550,24 Punkten lag.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gab der ATX bereits um 3,05 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der ATX 6.557,32 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wurde der ATX mit 6.642,38 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, betrug der ATX-Kurs 4.716,63 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 20,56 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.007,83 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit CA Immobilien (+ 1,20 Prozent auf 21,15 EUR), Österreichische Post (+ 0,62 Prozent auf 32,60 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,53 Prozent auf 114,00 EUR), Verbund (+ 0,36 Prozent auf 70,45 EUR) und EVN (+ 0,33 Prozent auf 30,80 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Lenzing (-2,80 Prozent auf 10,42 EUR), Wienerberger (-2,14 Prozent auf 15,98 EUR), Raiffeisen (-2,04 Prozent auf 60,10 EUR), Erste Group Bank (-1,91 Prozent auf 112,80 EUR) und OMV (-1,79 Prozent auf 71,20 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 183.088 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,488 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die OMV-Aktie hat mit 7,11 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net