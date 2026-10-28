DAX 25.704 +0,4%ESt50 6.168 +0,1%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 10,58 -0,9%Nas 26.436 -0,2%Bitcoin 72.520 -0,2%Euro 1,1140 +0,1%Öl 115,7 +1,6%Gold 4.033 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
ATX-Performance

ATX-Handel aktuell: ATX letztendlich in Grün

ATX-Handel aktuell: ATX letztendlich in Grün

Am Mittwochabend agierten die Börsianer in Wien vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CA Immobilien
21.35 EUR -0.10 EUR -0.47 %
Charts | News | Analysen
Erste Group Bank AG
106.60 EUR -1.10 EUR -1.02 %
Charts | News | Analysen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.80 EUR 0.55 EUR 1.88 %
Charts | News | Analysen
Lenzing AG
10.70 EUR 0.32 EUR 3.08 %
Charts | News | Analysen
Mayr-Melnhof Karton AG
65.20 EUR 1.10 EUR 1.72 %
Charts | News | Analysen
OMV AG
72.20 EUR 0.55 EUR 0.77 %
Charts | News | Analysen
Österreichische Post AG
31.50 EUR -0.20 EUR -0.63 %
Charts | News | Analysen
Palfinger AG
26.90 EUR 0.35 EUR 1.32 %
Charts | News | Analysen
PORR AG
32.45 EUR 1.25 EUR 4.01 %
Charts | News | Analysen
Raiffeisen
55.65 EUR 0.25 EUR 0.45 %
Charts | News | Analysen
voestalpine AG
41.44 EUR -0.10 EUR -0.24 %
Charts | News | Analysen
Wienerberger AG
16.33 EUR -0.04 EUR -0.24 %
Charts | News | Analysen
Indizes
ATX
6,439.59 EUR 9.96 EUR 0.15 %
News | Analysen

Am Mittwoch schloss der ATX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 6.439,59 Punkten ab. Die ATX-Mitglieder sind damit 180,990 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 6.429,63 Punkte an der Kurstafel, nach 6.429,63 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6.423,60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.473,26 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 2,69 Prozent aufwärts. Der ATX lag vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 7.012,13 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 28.07.2026, einen Stand von 6.334,06 Punkten auf. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 28.10.2025, den Wert von 4.682,31 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 20,33 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Lenzing (+ 8,08 Prozent auf 10,70 EUR), Palfinger (+ 2,21 Prozent auf 27,70 EUR), OMV (+ 1,25 Prozent auf 72,75 EUR), EVN (+ 1,17 Prozent auf 30,20 EUR) und Raiffeisen (+ 0,89 Prozent auf 56,95 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil voestalpine (-2,31 Prozent auf 41,50 EUR), CA Immobilien (-2,10 Prozent auf 21,00 EUR), Wienerberger (-1,52 Prozent auf 16,18 EUR), PORR (-1,40 Prozent auf 31,65 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,23 Prozent auf 64,50 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 333.229 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,642 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Im ATX hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,59 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Aktuelle OMV Aktie News

Werbung

OMV Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.