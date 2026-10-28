ATX-Handel aktuell: ATX letztendlich in Grün

ATX-Performance

28.10.26 17:57 Uhr

Am Mittwochabend agierten die Börsianer in Wien vorsichtiger.

Am Mittwoch schloss der ATX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 6.439,59 Punkten ab. Die ATX-Mitglieder sind damit 180,990 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 6.429,63 Punkte an der Kurstafel, nach 6.429,63 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6.423,60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.473,26 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 2,69 Prozent aufwärts. Der ATX lag vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 7.012,13 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 28.07.2026, einen Stand von 6.334,06 Punkten auf. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 28.10.2025, den Wert von 4.682,31 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 20,33 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Lenzing (+ 8,08 Prozent auf 10,70 EUR), Palfinger (+ 2,21 Prozent auf 27,70 EUR), OMV (+ 1,25 Prozent auf 72,75 EUR), EVN (+ 1,17 Prozent auf 30,20 EUR) und Raiffeisen (+ 0,89 Prozent auf 56,95 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil voestalpine (-2,31 Prozent auf 41,50 EUR), CA Immobilien (-2,10 Prozent auf 21,00 EUR), Wienerberger (-1,52 Prozent auf 16,18 EUR), PORR (-1,40 Prozent auf 31,65 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,23 Prozent auf 64,50 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 333.229 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,642 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Im ATX hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,59 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net