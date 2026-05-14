ATX-Handel aktuell: ATX mittags im Minus

ATX-Performance im Fokus

Der ATX notiert aktuell im Minus.

Am Freitag verliert der ATX um 12:07 Uhr via Wiener Börse 0,87 Prozent auf 5.870,52 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 167,400 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 5.921,94 Punkte an der Kurstafel, nach 5.921,80 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Freitag bei 5.923,75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.856,68 Punkten erreichte.

ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,276 Prozent nach unten. Der ATX lag noch vor einem Monat, am 15.04.2026, bei 5.882,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wurde der ATX mit 5.622,58 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 15.05.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4.406,32 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 9,69 Prozent. Bei 6.018,30 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit OMV (+ 0,97 Prozent auf 62,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,29 Prozent auf 34,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,23 Prozent auf 17,20 EUR), Erste Group Bank (+ 0,05 Prozent auf 97,15 EUR) und CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 25,45 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen AT S (AT&S) (-3,62 Prozent auf 101,20 EUR), voestalpine (-2,81 Prozent auf 44,90 EUR), Wienerberger (-2,25 Prozent auf 22,60 EUR), Raiffeisen (-2,12 Prozent auf 46,26 EUR) und Palfinger (-1,82 Prozent auf 35,10 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 141.426 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 37,656 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,12 zu Buche schlagen. Mit 7,33 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net