ATX-Handel aktuell: ATX präsentiert sich mittags schwächer

Index-Performance im Blick

Der ATX gibt am Mittag nach.

Um 12:07 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,27 Prozent auf 6.509,99 Punkte an der ATX-Kurstafel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 182,148 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,036 Prozent auf 6.525,09 Punkte an der Kurstafel, nach 6.527,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6.506,35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.534,92 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX bereits um 3,99 Prozent. Vor einem Monat, am 19.05.2026, wies der ATX einen Stand von 5.836,92 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, stand der ATX noch bei 5.263,02 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 19.06.2025, einen Stand von 4.307,90 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 21,64 Prozent. Bei 6.571,92 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten erreicht.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Lenzing (+ 2,41 Prozent auf 29,70 EUR), EVN (+ 1,03 Prozent auf 29,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,79 Prozent auf 31,70 EUR), Verbund (+ 0,72 Prozent auf 55,95 EUR) und OMV (+ 0,54 Prozent auf 55,95 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen CA Immobilien (-1,51 Prozent auf 22,90 EUR), voestalpine (-0,98 Prozent auf 44,36 EUR), Raiffeisen (-0,74 Prozent auf 53,75 EUR), Andritz (-0,64 Prozent auf 78,20 EUR) und Erste Group Bank (-0,60 Prozent auf 115,40 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 191.324 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 45,016 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Im ATX weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,09 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net