DAX25.101 +0,3%Est506.322 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0800 -0,3%Nas26.518 +1,9%Bitcoin54.465 -0,8%Euro1,1458 ±-0,0%Öl79,39 +0,2%Gold4.153 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 BMW 519000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfallstag: DAX über 25.000 Punkten -- Wall Street bleibt geschlossen -- SpaceX mit Milliardenanleihe -- Rheinmetall, LANXESS, tonies, Lufthansa, VW, D-Wave, Infineon, AIXTRON im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung Cracker Barrel Old Country Store (CBRL): US-Restaurantkette überrascht mit Quartalsgewinn und erhöht Jahresprognose Pivotal-Point Nachverfolgung Cracker Barrel Old Country Store (CBRL): US-Restaurantkette überrascht mit Quartalsgewinn und erhöht Jahresprognose
Pivotal-Point Nachverfolgung FuelCell Energy (FCEL): Starke Q2-Zahlen - US-Brennstoffzellenpionier profitiert vom Übergang zu grüner Energie Pivotal-Point Nachverfolgung FuelCell Energy (FCEL): Starke Q2-Zahlen - US-Brennstoffzellenpionier profitiert vom Übergang zu grüner Energie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index-Performance im Blick

ATX-Handel aktuell: ATX präsentiert sich mittags schwächer

19.06.26 12:25 Uhr
ATX-Handel aktuell: ATX präsentiert sich mittags schwächer | finanzen.net

Der ATX gibt am Mittag nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
78,10 EUR -0,20 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CA Immobilien
23,25 EUR 0,10 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
115,50 EUR -0,60 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29,10 EUR -0,05 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lenzing AG
29,60 EUR 0,80 EUR 2,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
55,90 EUR -0,10 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
31,60 EUR -0,15 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
54,35 EUR -0,90 EUR -1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
31,70 EUR -0,75 EUR -2,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verbund AG
55,55 EUR -0,45 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
44,18 EUR -0,16 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
6.507,1 PKT -20,3 PKT -0,31%
Charts|News|Analysen

Um 12:07 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,27 Prozent auf 6.509,99 Punkte an der ATX-Kurstafel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 182,148 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,036 Prozent auf 6.525,09 Punkte an der Kurstafel, nach 6.527,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6.506,35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.534,92 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX bereits um 3,99 Prozent. Vor einem Monat, am 19.05.2026, wies der ATX einen Stand von 5.836,92 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, stand der ATX noch bei 5.263,02 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 19.06.2025, einen Stand von 4.307,90 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 21,64 Prozent. Bei 6.571,92 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten erreicht.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Lenzing (+ 2,41 Prozent auf 29,70 EUR), EVN (+ 1,03 Prozent auf 29,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,79 Prozent auf 31,70 EUR), Verbund (+ 0,72 Prozent auf 55,95 EUR) und OMV (+ 0,54 Prozent auf 55,95 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen CA Immobilien (-1,51 Prozent auf 22,90 EUR), voestalpine (-0,98 Prozent auf 44,36 EUR), Raiffeisen (-0,74 Prozent auf 53,75 EUR), Andritz (-0,64 Prozent auf 78,20 EUR) und Erste Group Bank (-0,60 Prozent auf 115,40 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 191.324 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 45,016 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Im ATX weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,09 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu OMV AG

DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
DatumRatingAnalyst
11.05.2012OMV kaufenErste Bank AG
09.05.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
27.04.2012OMV kaufenErste Bank AG
25.04.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
09.03.2012OMV kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
08.11.2012OMV holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.11.2012OMV neutralJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
18.10.2012OMV underperformCredit Suisse Group
04.06.2012OMV sellCitigroup Corp.
12.03.2012OMV sellCitigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen