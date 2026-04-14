ATX-Handel aktuell: ATX präsentiert sich zum Handelsende fester
Am Mittwochabend zeigten sich die Anleger in Wien zuversichtlich.
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Am Mittwoch tendierte der ATX via Wiener Börse letztendlich 0,64 Prozent fester bei 5.886,54 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 168,519 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 5.848,89 Punkte an der Kurstafel, nach 5.848,98 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5.921,42 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.815,69 Zählern.
So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht sank der ATX bereits um 0,003 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 13.04.2026, den Wert von 5.797,75 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 13.02.2026, den Stand von 5.622,58 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, bei 4.397,75 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,99 Prozent aufwärts. Bei 6.018,30 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
ATX-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 4,83 Prozent auf 102,00 EUR), Lenzing (+ 2,75 Prozent auf 24,30 EUR), voestalpine (+ 2,46 Prozent auf 45,84 EUR), Verbund (+ 1,16 Prozent auf 60,80 EUR) und DO (+ 0,99 Prozent auf 182,80 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Wienerberger (-4,44 Prozent auf 22,82 EUR), PORR (-2,19 Prozent auf 37,90 EUR), Österreichische Post (-0,81 Prozent auf 30,80 EUR), Palfinger (-0,72 Prozent auf 34,40 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,29 Prozent auf 33,90 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.370.497 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 38,841 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick
2026 hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,48 Prozent.
Redaktion finanzen.net
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