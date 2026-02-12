DAX25.018 -1,0%Est506.049 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4800 -3,6%Nas22.649 -0,5%Bitcoin56.450 +0,1%Euro1,1761 -0,2%Öl71,83 +2,2%Gold4.997 +0,4%
Marktbericht

ATX-Handel aktuell: ATX schlussendlich schwächer

19.02.26 17:57 Uhr
ATX-Handel aktuell: ATX schlussendlich schwächer | finanzen.net

Mit dem ATX ging es zum Handelsende abwärts.

Letztendlich tendierte der ATX im Wiener Börse-Handel 0,55 Prozent tiefer bei 5.788,53 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 164,902 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,027 Prozent schwächer bei 5.818,96 Punkten, nach 5.820,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 5.755,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.822,41 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 2,95 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 19.01.2026, erreichte der ATX einen Wert von 5.441,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4.809,19 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 19.02.2025, den Wert von 4.065,12 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 8,16 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5.835,02 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.314,88 Punkten.

Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell OMV (+ 1,73 Prozent auf 55,85 EUR), CA Immobilien (+ 1,42 Prozent auf 25,80 EUR), PORR (+ 1,41 Prozent auf 39,65 EUR), DO (+ 1,40 Prozent auf 217,00 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,25 Prozent auf 36,45 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen STRABAG SE (-7,19 Prozent auf 90,40 EUR), AT S (AT&S) (-2,49 Prozent auf 50,90 EUR), Lenzing (-2,11 Prozent auf 25,55 EUR), Andritz (-1,55 Prozent auf 72,85 EUR) und UNIQA Insurance (-1,21 Prozent auf 16,36 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 427.018 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 40,700 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,34 erwartet. Mit 7,81 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

