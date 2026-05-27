ATX-Handel aktuell: ATX steigt zum Start

Wiener Börse-Handel im Fokus

Der ATX setzt seinen Aufwärtstrend auch aktuell fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Donnerstag erhöht sich der ATX um 09:09 Uhr via Wiener Börse um 0,41 Prozent auf 6.120,28 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 171,891 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 6.095,23 Punkte an der Kurstafel, nach 6.095,30 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.082,39 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 6.120,44 Einheiten.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 2,27 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 28.04.2026, einen Wert von 5.779,43 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Wert von 5.701,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.05.2025, wies der ATX 4.433,37 Punkte auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 14,36 Prozent aufwärts. Bei 6.167,48 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell PORR (+ 3,16 Prozent auf 37,60 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,87 Prozent auf 141,60 EUR), Verbund (+ 0,86 Prozent auf 58,75 EUR), OMV (+ 0,82 Prozent auf 61,75 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,72 Prozent auf 16,74 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil voestalpine (-0,54 Prozent auf 47,78 EUR), Lenzing (-0,41 Prozent auf 24,10 EUR), DO (-0,21 Prozent auf 187,40 EUR), CA Immobilien (-0,20 Prozent auf 25,15 EUR) und Palfinger (-0,14 Prozent auf 34,70 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 15.085 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 39,850 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net