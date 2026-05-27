DAX25.109 -0,3%Est506.051 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3600 -1,6%Nas26.675 +0,1%Bitcoin63.114 -1,3%Euro1,1613 -0,1%Öl96,84 +2,0%Gold4.388 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Angriffe auf Iran: DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen uneins -- Salesforce enttäuscht beim Gewinn -- Snowflake von Bilanz beflügelt -- AMD, Delivery Hero, Uber, Siemens Energy im Fokus
Top News
Snowflake springt um 37 Prozent: Quartalsbilanz und Amazon-Deal entkräften die Skeptiker Snowflake springt um 37 Prozent: Quartalsbilanz und Amazon-Deal entkräften die Skeptiker
Salesforce-Aktie von mauem Ausblick belastet: SAP-Konkurrent verdient im 1. Quartal nicht so viel wie erwartet Salesforce-Aktie von mauem Ausblick belastet: SAP-Konkurrent verdient im 1. Quartal nicht so viel wie erwartet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wiener Börse-Handel im Fokus

ATX-Handel aktuell: ATX steigt zum Start

28.05.26 09:27 Uhr
ATX-Handel aktuell: ATX steigt zum Start | finanzen.net

Der ATX setzt seinen Aufwärtstrend auch aktuell fort und verbucht erneut Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
139,00 EUR -2,00 EUR -1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CA Immobilien
25,05 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DO & CO
184,80 EUR 0,40 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
100,70 EUR -1,80 EUR -1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lenzing AG
24,20 EUR -0,85 EUR -3,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
62,40 EUR -0,30 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
32,00 EUR -0,30 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palfinger AG
34,40 EUR 0,15 EUR 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PORR AG
36,50 EUR 0,35 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
47,32 EUR -0,70 EUR -1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UNIQA Insurance AG
16,58 EUR -0,02 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verbund AG
58,70 EUR -0,05 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
47,02 EUR -0,40 EUR -0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
6.090,0 PKT -5,3 PKT -0,09%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag erhöht sich der ATX um 09:09 Uhr via Wiener Börse um 0,41 Prozent auf 6.120,28 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 171,891 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 6.095,23 Punkte an der Kurstafel, nach 6.095,30 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.082,39 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 6.120,44 Einheiten.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 2,27 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 28.04.2026, einen Wert von 5.779,43 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Wert von 5.701,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.05.2025, wies der ATX 4.433,37 Punkte auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 14,36 Prozent aufwärts. Bei 6.167,48 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell PORR (+ 3,16 Prozent auf 37,60 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,87 Prozent auf 141,60 EUR), Verbund (+ 0,86 Prozent auf 58,75 EUR), OMV (+ 0,82 Prozent auf 61,75 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,72 Prozent auf 16,74 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil voestalpine (-0,54 Prozent auf 47,78 EUR), Lenzing (-0,41 Prozent auf 24,10 EUR), DO (-0,21 Prozent auf 187,40 EUR), CA Immobilien (-0,20 Prozent auf 25,15 EUR) und Palfinger (-0,14 Prozent auf 34,70 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 15.085 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 39,850 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu OMV AG

DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
DatumRatingAnalyst
11.05.2012OMV kaufenErste Bank AG
09.05.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
27.04.2012OMV kaufenErste Bank AG
25.04.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
09.03.2012OMV kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
08.11.2012OMV holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.11.2012OMV neutralJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
18.10.2012OMV underperformCredit Suisse Group
04.06.2012OMV sellCitigroup Corp.
12.03.2012OMV sellCitigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen