ATX-Handel aktuell: ATX zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester

Kursentwicklung

Zum Handelsende zeigten sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Letztendlich bewegte sich der ATX im Wiener Börse-Handel 1,03 Prozent höher bei 6.594,82 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 180,784 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,014 Prozent tiefer bei 6.526,69 Punkten in den Handel, nach 6.527,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6.599,69 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.520,40 Punkten verzeichnete.

ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 22.05.2026, wurde der ATX auf 5.982,75 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, lag der ATX bei 5.194,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 4.334,65 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 23,23 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6.599,69 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 5,75 Prozent auf 239,00 EUR), voestalpine (+ 2,88 Prozent auf 44,96 EUR), STRABAG SE (+ 2,42 Prozent auf 88,80 EUR), Andritz (+ 2,05 Prozent auf 79,60 EUR) und Raiffeisen (+ 1,47 Prozent auf 55,25 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Lenzing (-5,08 Prozent auf 27,10 EUR), EVN (-1,85 Prozent auf 29,25 EUR), Palfinger (-1,47 Prozent auf 33,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,26 Prozent auf 31,25 EUR) und DO (-0,92 Prozent auf 215,00 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 515.306 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 45,405 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,80 zu Buche schlagen. Mit 8,13 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.net