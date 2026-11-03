ATX-Handel aktuell: ATX zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone

ATX im Blick

03.11.26 09:27 Uhr

Der ATX gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,75 Prozent leichter bei 6.382,22 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 185,697 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,032 Prozent schwächer bei 6.428,23 Punkten in den Handel, nach 6.430,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.379,50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.429,10 Zählern.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6.718,25 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 03.08.2026, den Stand von 6.582,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der ATX einen Wert von 4.841,05 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 19,25 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. 5.007,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Österreichische Post (+ 0,94 Prozent auf 32,20 EUR), Lenzing (+ 0,90 Prozent auf 11,16 EUR), Verbund (+ 0,72 Prozent auf 69,70 EUR), Raiffeisen (+ 0,44 Prozent auf 56,65 EUR) und EVN (+ 0,17 Prozent auf 29,90 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen AT S (AT&S) (-2,91 Prozent auf 126,80 EUR), STRABAG SE (-1,92 Prozent auf 102,20 EUR), DO (-1,65 Prozent auf 209,00 EUR), voestalpine (-1,61 Prozent auf 41,64 EUR) und PORR (-1,41 Prozent auf 31,50 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. 17.872 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 42,108 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,21 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,50 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net