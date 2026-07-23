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Index-Performance im Fokus

ATX-Handel aktuell: ATX zum Start mit Zuschlägen

ATX-Handel aktuell: ATX zum Start mit Zuschlägen

Das macht das Börsenbarometer in Wien.

Werte in diesem Artikel
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Um 09:10 Uhr gewinnt der ATX im Wiener Börse-Handel 0,64 Prozent auf 6.500,45 Punkte. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 182,698 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,045 Prozent leichter bei 6.456,29 Punkten in den Handel, nach 6.459,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 6.415,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.501,69 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der ATX bereits um 2,13 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 24.06.2026, einen Stand von 6.462,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, bewegte sich der ATX bei 5.753,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4.565,99 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 21,46 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 6.599,69 Punkte. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Andritz (+ 4,81 Prozent auf 78,50 EUR), voestalpine (+ 2,02 Prozent auf 44,46 EUR), CA Immobilien (+ 1,51 Prozent auf 23,55 EUR), DO (+ 1,50 Prozent auf 203,00 EUR) und STRABAG SE (+ 1,42 Prozent auf 85,50 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil OMV (-1,39 Prozent auf 63,90 EUR), Lenzing (-0,79 Prozent auf 25,00 EUR), AT S (AT&S) (-0,71 Prozent auf 167,20 EUR), Österreichische Post (-0,62 Prozent auf 32,05 EUR) und Verbund (-0,33 Prozent auf 59,60 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 38.268 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 45,094 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,66 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,96 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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09:46 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
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14.07.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
14.07.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.07.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.