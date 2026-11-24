Kursverlauf

Das macht der ATX heute.

Der ATX gewinnt im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr 0,32 Prozent auf 6.362,36 Punkte. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 181,704 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,123 Prozent stärker bei 6.349,82 Punkten in den Handel, nach 6.342,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.372,55 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.349,25 Zählern.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, lag der ATX-Kurs bei 6.270,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, stand der ATX bei 6.617,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4.887,18 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 18,88 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5.007,83 Punkten.

ATX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Palfinger (+ 2,64 Prozent auf 27,25 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,65 Prozent auf 19,66 EUR), STRABAG SE (+ 0,75 Prozent auf 107,20 EUR), CA Immobilien (+ 0,72 Prozent auf 21,00 EUR) und EVN (+ 0,66 Prozent auf 30,70 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-1,09 Prozent auf 109,00 EUR), Andritz (-0,38 Prozent auf 79,50 EUR), Lenzing (-0,31 Prozent auf 9,72 EUR), Verbund (-0,29 Prozent auf 69,05 EUR) und Wienerberger (-0,07 Prozent auf 15,21 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 33.463 Aktien gehandelt. Mit 42,380 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Im ATX hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net