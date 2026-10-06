ATX-Handel aktuell: So entwickelt sich der ATX nachmittags

Index-Performance im Fokus

06.10.26 15:57 Uhr

Der ATX gewinnt aktuell an Fahrt.

Am Dienstag geht es im ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse um 0,77 Prozent auf 6.798,07 Punkte aufwärts. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 189,566 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,001 Prozent tiefer bei 6.745,96 Punkten, nach 6.746,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.835,61 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.744,24 Zählern.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, lag der ATX bei 6.858,28 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 6.565,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, wies der ATX einen Wert von 4.730,14 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 27,03 Prozent. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Andritz (+ 2,90 Prozent auf 85,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,86 Prozent auf 233,50 EUR), CA Immobilien (+ 2,33 Prozent auf 21,95 EUR), Palfinger (+ 1,66 Prozent auf 27,50 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,48 Prozent auf 116,60 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Wienerberger (-4,13 Prozent auf 16,00 EUR), Lenzing (-3,38 Prozent auf 13,14 EUR), Verbund (-1,33 Prozent auf 63,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,18 Prozent auf 67,10 EUR) und UNIQA Insurance (-0,80 Prozent auf 17,30 EUR) unter Druck.

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 782.904 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 44,633 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,28 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net