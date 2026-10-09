ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 3 Jahren eingefahren

Profitable BAWAG-Investition?

09.10.26 10:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BAWAG-Aktie gebracht.

Am 09.10.2023 wurden BAWAG-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das BAWAG-Papier bei 44,70 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,237 BAWAG-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 373,60 EUR, da sich der Wert eines BAWAG-Anteils am 08.10.2026 auf 167,00 EUR belief. Mit einer Performance von +273,60 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle BAWAG-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,11 Mrd. Euro. Das BAWAG-Papier wurde am 25.10.2017 an der Börse Wien erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die BAWAG-Aktie bei 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net