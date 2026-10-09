DAX 25.093 +1,2%ESt50 6.184 +0,9%MSCI World 4.931 -0,5%Top 10 Crypto 11,11 +2,1%Nas 27.193 -1,3%Bitcoin 74.112 +1,7%Euro 1,1197 -0,2%Öl 103,4 -0,9%Gold 4.178 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Profitable BAWAG-Investition?

ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 3 Jahren eingefahren

ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BAWAG-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAWAG
165.80 EUR -2.10 EUR -1.25 %
Charts | News | Analysen

Am 09.10.2023 wurden BAWAG-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das BAWAG-Papier bei 44,70 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,237 BAWAG-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 373,60 EUR, da sich der Wert eines BAWAG-Anteils am 08.10.2026 auf 167,00 EUR belief. Mit einer Performance von +273,60 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle BAWAG-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,11 Mrd. Euro. Das BAWAG-Papier wurde am 25.10.2017 an der Börse Wien erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die BAWAG-Aktie bei 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Aktuelle BAWAG Aktie News

Werbung

BAWAG Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAWAG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.