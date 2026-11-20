Rentables STRABAG SE-Investment?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die STRABAG SE-Aktie Investoren gebracht.

Am 20.11.2016 wurde die STRABAG SE-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das STRABAG SE-Papier letztlich bei 30,50 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 32,787 STRABAG SE-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.11.2026 3.416,39 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 104,20 EUR belief. Aus 1.000 EUR wurden somit 3.416,39 EUR, was einer positiven Performance von 241,64 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte STRABAG SE einen Börsenwert von 11,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net