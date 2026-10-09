ATX-Papier STRABAG SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in STRABAG SE von vor 3 Jahren verdient

Rentables STRABAG SE-Investment?

09.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren STRABAG SE-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem STRABAG SE-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 36,10 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 27,701 STRABAG SE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.10.2026 auf 101,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.803,32 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 180,33 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von STRABAG SE belief sich zuletzt auf 11,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net