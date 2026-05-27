ATX Prime aktuell: Anleger lassen ATX Prime zum Ende des Dienstagshandels steigen

ATX Prime aktuell

Der ATX Prime gewann am Dienstagabend an Wert.

Der ATX Prime notierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 1,03 Prozent stärker bei 3.034,56 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 3.003,75 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3.003,75 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.001,76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 3.042,01 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2.865,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, wies der ATX Prime 2.800,65 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2.224,71 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,16 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3.047,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten markiert.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 7,59 Prozent auf 150,20 EUR), Marinomed Biotech (+ 7,00 Prozent auf 10,70 EUR), Wolford (+ 4,38 Prozent auf 2,86 EUR), Addiko Bank (+ 3,70 Prozent auf 28,00 EUR) und FACC (+ 3,49 Prozent auf 17,18 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Warimpex (-3,91 Prozent auf 0,49 EUR), CPI Europe (-1,68 Prozent auf 15,24 EUR), Vienna Insurance (-1,31 Prozent auf 60,40 EUR), voestalpine (-1,21 Prozent auf 45,76 EUR) und Rosenbauer (-0,96 Prozent auf 61,80 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 562.037 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,006 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Die ZUMTOBEL-Aktie präsentiert mit 7,04 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net