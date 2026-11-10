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ATX Prime-Kursentwicklung

ATX Prime aktuell: ATX Prime am Dienstagmittag fester

ATX Prime aktuell: ATX Prime am Dienstagmittag fester

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAWAG
172.60 EUR 3.20 EUR 1.89 %
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Erste Group Bank AG
116.20 EUR 0.10 EUR 0.09 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
31.10 EUR 0.05 EUR 0.16 %
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FACC AG
13.60 EUR 0.46 EUR 3.50 %
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Frequentis
66.20 EUR 5.30 EUR 8.70 %
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Kapsch TrafficCom AG
3.67 EUR -0.09 EUR -2.39 %
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Lenzing AG
11.80 EUR -0.18 EUR -1.50 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
80.60 EUR 14.00 EUR 21.02 %
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OMV AG
70.15 EUR -0.95 EUR -1.34 %
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Telekom Austria AG
8.67 EUR 0.06 EUR 0.70 %
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Wienerberger AG
17.99 EUR 0.19 EUR 1.07 %
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Wolford AG
1.87 EUR 0.03 EUR 1.63 %
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Indizes
ATX Prime
3,275.97 EUR 56.22 EUR 1.75 %
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Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,70 Prozent fester bei 3.274,55 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 3.219,89 Punkte an der Kurstafel, nach 3.219,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3.281,85 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3.219,89 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, mit 3.212,80 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3.276,95 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 10.11.2025, den Stand von 2.403,39 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 23,19 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3.448,52 Punkten. 2.489,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 12,54 Prozent auf 75,40 EUR), FACC (+ 4,15 Prozent auf 14,06 EUR), Frequentis (+ 3,66 Prozent auf 65,20 EUR), Erste Group Bank (+ 3,58 Prozent auf 118,70 EUR) und BAWAG (+ 2,80 Prozent auf 172,50 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Wolford (-6,48 Prozent auf 2,02 EUR), Lenzing (-2,39 Prozent auf 11,42 EUR), OMV (-1,19 Prozent auf 70,45 EUR), Telekom Austria (-0,91 Prozent auf 8,71 EUR) und Kapsch TrafficCom (-0,80 Prozent auf 3,72 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 93.938 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 43,312 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,99 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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